Historisches : Geschichtsverein stellt neues Buch vor

Emmerich In dem Werk von Wolfgang Urbach geht es um die Veränderung der Berichterstattung durch die Nationalsozialisten.

Der Geschichtsverein Emmerich hat ein neues Buch herausgebracht: „Nationalsozialismus und Gleichschaltung in Emmerich im Spiegel des ‚Bote vom Niederhein’“. Der Autor Wolfgang Urbach, der vom Vorsitzenden Herbert Kleipaß und vom zweiten Vorsitzenden Hans W. Friedrichs unterstützt wurde, stellte das Buch gestern im Rheinmuseum vor. „In dem Buch beschäftige ich mich mit der Stadt Emmerich in den Jahren 1930 bis 1933. Am Beispiel des „Bote“ zeige ich auf, wie sich im Lokalteil ‚Emmerich und Umgebung’ die Berichterstattung innerhalb eines knappen Jahres von der nationalen hin zur politischen nationalsozialistischen Berichterstattung veränderte“, so Wolfgang Urbach, Studiendirektor im Ruhestand.