Stadtgeschichte : Volles Programm bei „Ressa“

Heinz Wellmann (links), hier mit William Medland, erinnert in seiner Rolle als schottischer Sergeant Henry an den Rheinübergang der Alliierten im März 1945. Foto: Michael Scholten

REES Nach der Jahreshauptversammlung am 11. Juni bietet der Geschichtsverein „Ressa“ wieder viele Vorträge, Exkursionen und Publikationen sowie eine Ausstellung über die Reeser Mühlen an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Bei der Jahreshauptversammlung im Kolpinghaus am Samstag, 11. Juni, stellt sich der Vorstand des Reeser Geschichtsvereins „Ressa“ ab 15 Uhr geschlossen zur Wiederwahl. Wenig später setzt der Verein sein stadthistorisches Jahresprogramm fort, das sich nicht nur an die derzeit 285 Mitglieder richtet, sondern meist auch kostenfrei an Gäste.

Am Mittwoch, 15. Juni, referiert Michael Scholten ab 19 Uhr im Bürgerhaus über die Geschichte des Reeser Maria-Johanna-Hospitals. Im zweiten Teil des Abends erinnert Ulrike Schaeben von der Ärztekammer Nordrhein an den jüdischen Arzt Dr. Walter Bouscher, der bis 1936 im Pius-Haus praktizierte und dann nach Brasilien floh. Agnes Jay berichtet zudem aus dem Berufsalltag ihrer Mutter, der Reeser Hebamme Else Lörcks. Am Samstag, 25. Juni, wird eine Führung durch die Sonderausstellung „20 Jahre Euro-Bargeld“ im Geldmuseum Xanten-Wardt angeboten.

Für Samstag, 9. Juli, lädt „Ressa“ ab 14 Uhr zu einem Familienfest am Mühlenturm ein. Der lukullische Teil mit Kaffeetafel und Grill wird durch kurze Touren abgerundet, zum Beispiel durch das Haus Schaeling und den Mühlenturm. Am 14. Juli zeichnet der Landesverband Rheinland das Engagement des Geschichtsvereins mit dem Rheinlandtaler aus. Ressa-Mitglieder haben derzeit die Möglichkeit, sich für den Festakt im Bürgerhaus registrieren zu lassen.

Der September steht ganz im Zeichen des Rheinübergangs der Alliierten im Kriegsjahr 1945: Am 8. September kommentiert der aus Wesel stammende ZDF-Redakteur Alexander Berkel ab 19 Uhr im Reeser Bürgerhaus deutsche Wochenschauen sowie Filmberichte der Alliierten. Am 10. September dreht sich beim Ressa-Vorsitzenden Heinz Wellmann in seiner Rolle als schottischer Sergeant Henry ebenfalls alles um den Rheinübergang der Alliierten.

Am 26. Oktober wird ab 19 Uhr im Bürgerhaus die 105-minütige Rees-Dokumentation uraufgeführt, die der Lüttinger Filmemacher Wolfgang Wilhelmi in Zusammenarbeit mit „Ressa“ gedreht hat. Am 20. November eröffnet Bürgermeister Christoph Gerwers um 11.30 Uhr die Ressa-Ausstellung „Reeser Mühlen“ im Koenraad-Bosman-Museum, nachmittags führt Heinz Wellmann als Müller Hein durch die Scholten-Mühle.