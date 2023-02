Der Neumarkt in Emmerich Ab Donnerstag mit neuer Mitte

Die Absperrungen für den Neumarkt (von Richtung Alter Markt) sorgten am Dienstag zunächst einmal für Aufregung. So liegt Miriam Tiemer mit ihrem „Tafelhaus“ jetzt quasi in einer Sackgasse. Der Durchgang Richtung Kaßstraße ist zu. „Unser Geschäft ist natürlich weiterhin erreichbar“, sagt sie. Und sie hofft, dass die Stadt bis Ende Juli (so lange dauern die Arbeiten auf der Fläche) eine Lösung gefunden hat, dass die Menschen trotz Pflaster- und Erdarbeiten am Neumarkt entlang laufen können.