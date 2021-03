Emmericher Gesamtschule : BGE will Machbarkeitsstudie

BGE will Machbarkeitsstudie

EMMERICH Die Bürger Gemeinschaft Emmerich fordert bei dem Vorhaben Gesamtschule eine Studie, die einen Neubau einer Sanierung und Erweiterung gegenüber stellt. Der Stadtverwaltung wirft sie „Planungsversagen“ vor.

(RP) Die Bürger Gemeinschaft Emmerich (BGE) sieht beim städtischen Leuchturmprojekt Gesamtschule bei der Vorplanung am Grollschen Weg ein „klares Planungsversagen“ und unverändert deutliche Mängel im Projektmanagement sowie beim Controlling im Verantwortungsbereich des Bürgermeisters. Trotz hoher Realisierungsrisiken und ohne Wirtschaftlichkeitsuntersuchung solle das Vorhaben bei mehr als 17 Millionen Euro geschätzten Kosten am Grollschen Weg in die weitere Umsetzungsplanung gehen. Damit stünden inzwischen insgesamt mehr als 40 Millionen Euro für die Gesamtschule im Raum.