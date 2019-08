Politik : Bartels sauer: „Bürgerverein wirbt für CDU“

Emmerich UWE-Chef droht mit Austritt, weil der Verein Neumarkt-Investor Schoofs zum Vortrag eingeladen hat.

Bartels hat das am Donnerstag angedroht, nachdem die NRZ online die Meldung verbreitet hatte, dass der Bürgerverein Neumarkt-Investor Josef Schoofs zur nächsten Mitgliederversammlung einladen wird. Sie soll am 9. Oktober stattfinden. Auf der Homepage der Vereins gibt es dazu noch keine Details.

Und weiter: „Nachdem aber nun alle bisherigen Ankündigungen samt und sonders nicht aufgegangen sind und auch achteinhalb Jahre nach der ersten Präsentation immer noch nichts am Neumarkt steht und die Fertigstellung (Termin Ende Mai 2020) als nahezu unmöglich bezeichnet werden darf, ruft jetzt die CDU in ihrer Not (Wahlkampf 2020 steht vor der Tür) via dem Direktor des Bürgervereins (CDU-Kreistagsmitglied) und dem zweiten Direktor des Bürgervereins (CDU-Ratsmitglied in Emmerich) diesen um Hilfe an, um zur anstehenden Jahreshauptversammlung Herrn Schoofs ein Podium zu geben, über das Projekt zu berichten.“