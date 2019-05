Zirkus : Generationswechsel bei FlicFlac

ISSELBURG/Bocholt Die Töchter von Benno Kastein haben das Tournee-Geschäft von ihrem Vater übernommen. Vom 16. bis 26. Mai kommt der spektakuläre Zirkus in die Heimat nach Bocholt.

Es gibt da diese verklärte romantische Vorstellung. Ein Zirkus ist ein großer, kunterbunter Familienbetrieb, wo der Vater der Direktor ist, die Kinder schon in jungen Jahren mit in der Manege stehen und alle anpacken, damit der Laden läuft. Und offenbar ist irgendwas dran an diesem Klischee, denn auch ein Mega-Betrieb wie Flic Flac wäre ohne die enge familiäre Bindung kaum denkbar. Die beiden Brüder Benno und Lothar Kastein aus Isselburg legten gemeinsam mit ihren Frauen Scarlett und Gabi den Grundstein für die Erfolgsgeschichte des Rock-Zirkus.