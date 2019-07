Kirche : Missbrauchsvorwurf: „Ein Blitz aus heiterem Himmel“

REES Die Vorwürfe gegen einen verstorbenen Pastor aus Rees sorgen für Gesprächsstoff. St. Irmgardis nahm dazu jetzt im Gottesdienst Stellung.

Auch das Seelsorgeteam von St. Irmgardis Rees ist von den Vorwürfen völlig überrascht worden. In den Gottesdiensten gaben die Geistlichen am Wochenende zum Ende der Heiligen Messe eine Erklärung ab. Die Meldung von dem Missbrauchsverdacht in Chile habe die verantwortlichen in Rees wie ein Blitz aus heiterem Himmel getroffen, so Pastor Carsten Franken beim Gottesdienst in Haffen. Wie berichtet, hatten Journalisten aus Chile öffentlich gemacht, dass dem vor einem Jahr verstorbenen Pater vorgeworfen wird, vor mehreren Jahrzehnten in San José de la Mariquina in einen Fall von sexuellem Missbrauch verwickelt gewesen zu sein. Der Stellungnahme zufolge wurde der Vorwurf im April der chilenischen Bischofskonferenz vorgetragen. Möglicherweise ist das nicht der einzige Fall, in den der Reeser Pater verwickelt ist. Bereits vor einigen Monaten soll es ähnliche Hinweise gegeben haben.