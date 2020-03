Aufruf : Gemeinde startet Mal-Wettbewerb und „Palmsonntag@home“

(RP) Seit zwei Wochen ist das Leben in den Gemeinden lahmgelegt. „Aber trotzdem möchten wir, die Seelsorgerinnen und Seelsorger, für die Menschen da sein“, schreibt Barbara Bohnen, Pastoralreferentin von St. Irmgardis, St. Quirinus und St. Georg, und weist darauf hin, dass es zur Zeit unterschiedliche Angebote gebe: Die Kirchen sind tagsüber für das persönliche Gebet geöffnet.

In den Kirchen gibt es eine Gebetswand mit der Möglichkeit eigene Gebete, Fürbitten und Anliegen aufzuschreiben und anzuheften. Außerdem gibt es wöchentlich wechselnde Impulsblätter mit Gebeten und Texten. Für Familien mit Kindern gibt es zwei besondere Aktionen. „Schenke uns deinen Regenbogen“ – Malaktion für Kinder. Kinder sind eingeladen, ein Bild mit einem Regenbogen zu malen. Dieses Bild in den Briefkasten des jeweiligen Pfarrbüros mit Name, Anschrift und Alter einwerfen oder einscannen und per Email an bohnen@bistum-muenster.de schicken. Einsendeschluss ist der 11. April. Anschließend werden die drei schönsten Bilder der verschiedenen Altersklassen prämiert und die Bilder werden dann noch zu einer kleinen öffentlichen Ausstellung aufgehängt.