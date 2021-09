Museum Koenraad Bosman : Experte bewertet Gemälde im Museum

REES Am 9. Oktober können Besitzer von Gemälden ihre Bilder von einem Experten im Koenraad-Bosman-Museum bewerten lassen. Im November findet dort dann eine Gemäldebörse statt.

(RP) Fast im Stile von Horst Lichters Fernsehserie „Bares für Rares“ bietet das Kulturamt der Stadt Rees für Gemälde auch in diesem Jahr wieder die so genannte „Gemäldebewertung“ an. Bürgerinnen und Bürger haben dabei die Möglichkeit, Kunstwerke aus ihrem Privatbesitz von einem Fachmann bewerten zu lassen. Die Gemäldebewertung findet am Samstag, 9. Oktober, im Koenraad Bosman Museum statt.