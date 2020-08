Brand in fleischverarbeitendem Betrieb : Feuer bei „Gelderland“ in Emmerich

Emmerich Das hätte auch ins Auge gehen können, wenn die Flammen die Bahnlinien erreicht hätten. Doch das verhinderte die Feuerwehr am Mittwoch mit 45 Einsatzkräften.

Die Feuerwehr rückte am Mittwoch mit 45 Mann zur fleischverarbeitenden Firma an der Rotterdamer Straße aus. Um 14 Uhr war die Wehr alarmiert worden, weil jede Menge Rauch aus einem Abluftkanal nach draußen gelang. In dem Rohr brannte es, Flammen hatten auch die Böschung zur Bahnlinie auf der hinteren Seite des Gebäudes in Brand gesetzt. Die Wehr löschte von innen und außen und verhinderte Schlimmeres. Nach eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Die Mitarbeiter hatten zuvor geschlossen das Gebäude verlassen, niemand wurde verletzt.