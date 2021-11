Rudolf-Diesel-Straße : Geldautomat in die Luft gejagt

EMMERICH Am frühen Montagmorgen ist ein Geldautomat im Gewerbegebiet an der Rudolf-Diesel-Straße gesprengt worden. Zeugen sahen zwei Täter davon fahren.

(RP) Am frühen Montagmorgen kam es gegen 3.30 Uhr zur Sprengung eines freistehenden Geldautomaten an der Rudolf-Diesel-Straße. Zeugen, die durch einen Knall aufmerksam wurden, sahen zwei Personen in einem weißen Kleinwagen mit niederländischem Kennzeichen, die vom Tatort flüchteten. Nach ersten Ermittlungen der Polizei fuhren die Unbekannten über die Netterdensche Straße in Richtung der A3, Auffahrt Emmerich Ost. Wodurch es zu der Sprengung kam und wie viel Geld die Täter erbeuteten, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Kalkar hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter Telefon 02824 880.