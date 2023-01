Sprengungen in Emmerich Wie gefährlich ist dieser Geldautomat?

Emmerich · Die Kripo rät der Sparkasse, einen Geldautomaten in Haldern außer Betrieb zu nehmen. Zu gefährlich ist der Standort, sollte es dort eine Sprengung geben. An der Ostermayerstraße in Emmerich steht ein Apparat direkt neben Zapfsäulen.

10.01.2023, 14:16 Uhr

Dieser Geldautomat steht an der Tankstelle an der Ostermayerstraße. Keine zehn Meter von den Zapfsäulen entfernt. Was geschieht, wenn das hier zum zweiten Mal ein Tatort wird? Foto: Christian Hagemann