Emmerich : „Wette Telder“: Grünes Licht vom Land

Das Land NRW gibt einen Zuschuss für die Sanierung des Hauses „De wette Telder“ an der Steinstraße. Nun muss geklärt werden, wie hoch der Anteil der Stadt Emmerich an dem Projekt mittlerweile ist. Foto: Christian Hagemann

Emmerich Emmerich bekommt 1,6 Millionen Euro aus Düsseldorf. Die Sanierung kann weitergehen. Doch wie hoch sind die Kosten für die Stadt mittlerweile? Das wird die Verwaltung der Politik mitteilen müssen.

Reaktionen Die Mehrheit im Rat lehnt die Idee der BGE ab. Das Gebäue müsse so saniert werden, dass es auch genutzt werden kann. Ansonsten sei die Bausubstanz auf Dauer auch überhaupt nicht stabil genug. Dann fällt eines Tages plötzlich die Vorderfront des Hauses auf die Steinstraße, so die Befürchtung.

So kann getrost davon ausgegangen werden, dass Emmerich über die Summe verfügen kann. Und möglicherweise ergibt sich daraus auch ein neuer Projektstart für das Haus „De wetteTelder“ in der zweiten Jahreshälfte.

Allerdings lässt die Mehrheit im Rat bislang keinen Zweifel daran, dass das ursprüngliche Ziel weiterverfolgt wird. Bereits 2018 wurde die Einrichtung eines Familienbüros in Emmerich beschlossen. Ursprünglich sollte dieses im Gebäude Wette Telder eingerichtet werden. Doch aufgrund der Verzögerung, ging es in eine Übergangslösung: in das leerstehende Ladenlokal an der Steinstraße 10. Seit 12. Januar 2021 gibt es hier das Ebkes – und damit auch das Familienbüro Emmerich. Wenn die Sanierung abgeschlossen ist, soll es umziehen in das historische Gebäude.