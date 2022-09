Elten : Geländer an Brücke in Elten beschädigt

Geländer an Brücke in Elten beschädigt

Elten Unfallfluchten gibt es mittlerweile ja jede Menge. Diese hier ist allerdings besonders dreist. Und wieso hat da eigentlich niemand etwas gesehen?

Am Mittwoch (14. September) gegen Mitternacht wurde festgestellt, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer das Brückengeländer der Brücke am Spyker Weg in Elten beschädigt hatte. Die Polizei schreibt: „Die Schäden lassen darauf schließen, dass der Unfallverursacher aus Richtung Emmericher Straße kommend, beim Einfahren auf den Brückenkopf das Geländer rechtsseitig touchierte.“ Anschließend flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen.