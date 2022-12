Geflügelpest Sperrzonen in Rees aufgehoben

Der Kreis Kleve hat die wegen der Geflügelpest erlassenen Allgemeinverfügungen zu den Sperrzonen in Rees und Umgebung am Dienstag aufgehoben. Wie berichtet, hatte es Anfang November hatte es einen Ausbruch der Geflügelpest in einem Betrieb in Haldern gegeben. Rund 22.000 Puten mussten daraufhin gekeult werden. Zudem hatte der Kreis Kleve Schutzzonen um den betroffenen Betrieb eingerichtet, der die Haltung von Geflügel streng reglementierte: Innerhalb der beiden Radien von drei und zehn Kilometern durften unter anderem keine Tiere aus oder in die dort ansässigen Betriebe gebracht werden.