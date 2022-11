Schutzzone eingerichtet : Vogelgrippe-Verdacht im Kreis Kleve – 20.000 Tiere müssen gekeult werden

Kreis Kleve/Rees Im Kreis Kleve gibt es den ersten Verdacht auf einen Ausbruch von Geflügelpest bei Hausgeflügel. Der gesamte Bestand des Hofes muss daher gekeult werden. Eine Schutzzone wurde eingerichtet.

In einer Haltung in Rees wurde der Verdacht auf Ausbruch von Geflügelpest mit dem hochpathogenen Erreger H5N1 nach einer Probenentnahme durch den betreuenden Veterinär amtlich bestätigt. Das hat der Kreis Kleve am Mittwoch gemeldet. Der gesamte Bestand des Reeser Hofes – mehr als 20.000 Tiere – muss gekeult werden, um eine Übertragung auf andere Tiere einzudämmen.