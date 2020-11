Kreis Kleve : Erster bestätigter Geflügelpest-Fall in NRW

Emmerich In Nordrhein-Westfalen gibt es den ersten amtlich bestätigten Fall der Geflügelpest. Das hochansteckende Virus wurde bei einer in Emmerich verendeten Wildgans festgestellt.

Eine in Emmerich tot aufgefundene Wildgans ist nachweislich an der Geflügelpest gestorben. Das ergab eine Analyse durch das Friedrich-Löffler-Institut. Das Tier war am Deich verendet. Damit gibt es den ersten bestätigten Fall der Geflügelpest bei einem Wildvogel in Nordrhein-Westfalen. Bei der Wildgans wurde das hochansteckende H5N8-Virus nachgewiesen. Die Geflügelpest grassierte bereits im Winter 2016/17.