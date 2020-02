Gedenken : Tafel erinnert an Tote des Bootsunglücks

Foto: scholten

Die Stadt Rees und der Reeser Geschichtsverein Ressa enthüllten eine Gedenktafel, die an eine Tragödie im Nachkriegsjahr 1949 erinnert. Zehn Menschen ertranken damals im Rhein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Scholten

70 Jahre und zwei Monate nachdem am 27. Dezember 1949 vor Rees zehn Menschen bei einem Bootsunglück ertranken, wurden auf der Rheinpromenade die Namen der Todesopfer verlesen: Helga Hermsen, Maria Dahmen, Maria van Bebber, Ottilie van Bebber, Lotte van Tillburg, Wilhelm Hommen, Paul Hartung, Heinz Hartung, Theo Pens und Raimund Notscheid.

Den Anstoß gab Zeitzeuge Dieter Roos, der 1949 sechs Jahre alt war und, direkt am Rhein wohnend von den Hilfeschreien der Ertrinkenden wach wurde. Er sprach den zweiten Vorsitzenden des Geschichtsvereins, Klaus Kuhlen, auf den nahenden 70. Jahrestag des Unglücks an. Kuhlen begann daraufhin mit der Recherche im Stadtarchiv, suchte nach Zeitungsberichten und befragte Zeitzeugen.

Dieter Roos (links) gab den Anstoß für die Recherchen des Reeser Geschichtsvereins, vertreten durch Heinz Wellmann und Klaus Kuhlen. Cäcilie Diederichs, Witwe des damaligen Überlebenden Helmut Diederichs, war Ehrengast der Enthüllung der Gedenktafel. Für die Stadt Rees nahmen die stellvertretende Bürgermeisterin Mariehilde Henning, Kulturamtsleiterin Sigrid Mölleken und Bauhofleiter Andreas Böing teil. Foto: Michael Scholten

Info Nachzulesen im „Geschichtsfreund“ Band 13 Die Chronik des Bootsunglücks sowie viele weitere historische Berichte stehen im „Reeser Geschichtsfreund“, Band 13. Das Jahrbuch des Reeser Geschichtsvereins ist für zehn Euro in der Touristeninformation am Reeser Markt erhältlich. Ressa Der Reeser Geschichtsverein hat derzeit 178 Mitglieder. Die Mitgliedschaft kostet 18 Euro pro Jahr und berechtigt zur kostenlosen Teilnahme an allen Vorträgen und Ausflügen. Auch ein Freiexemplar des „Reeser Geschichtsfreunds“ wird nach Hause geliefert.

Daraus ergab sich folgendes Bild: Am Abend des zweiten Weihnachtstages 1949 besuchte eine Gruppe junger Reeser eine Tanzveranstaltung in einem Lokal auf der Reeserschanz. Eine halbe Stunde nach Mitternacht wollten 16 Personen nach Rees zurückkehren. Dafür nutzten sie, trotz eindringlicher Warnungen, einen nur 4,80 Meter langen und 1,40 Meter breiten Holzkahn. Der erwies sich bei starkem Wind und Regen als schwer steuerbar. „Infolge der Überlastung kam es zu einer Katastrophe in Höhe des Rheinhotels Disch, wo die ersten Hilfeschreie vernommen wurden“, berichtete später eine Zeitung. „Ein Polizist alarmierte sofort den Fährmann Gerhard Hurkens, der sich mit seinen Söhnen (Günter und Walter) auf dem Fährboot an das Rettungswerk begab. Es gelang ihm, zwei mit den Wogen Kämpfende zu retten, vier weitere Teilnehmer an der Unglücksfahrt retteten sich durch Schwimmen an das rechte Rheinufer.“ Auch die Wasserschutzpolizei rückte mit mehreren Booten aus Emmerich und Wesel an, suchte den Rhein, das Ufer und die Kribben mit Scheinwerfern ab und barg bei Rheinkilometer 848 den menschenleeren Kahn.

„Am nächsten Morgen lag eine bedrückende Stimmung über der Stadt“, erinnert sich Zeitzeuge Klaus Kuhlen. „Der Rhein, dem wir so viel verdanken, hatte in der Nacht zuvor seine ganze Naturgewalt gezeigt.“ Gerade in der frühen Nachkriegszeit, in der die Menschen neuen Lebensmut sammelten, erschien es unbegreiflich, dass so viele junge Menschen ihr Leben leichtfertig aufs Spiel gesetzt hatten.

Vier Personen konnten aus eigener Kraft bis zur nächsten Kribbe und somit ans rettende Ufer schwimmen: Herbert, Heribert und Harry Hermsen sowie Helmut „Mutje“ Diederichs. Letzterer hatte weder die Polizei noch die Feuerwehr informiert und war schnell nach Hause gelaufen. So kam es, dass später ein Polizist die Mutter über den vermutlichen Tod ihres Sohnes informierte, Frau Diederichs aber entgegnete: „Nein, der liegt im Bett.“ Helmut „Mutje“ Diederichs hat Zeit seines Lebens nicht mehr über den Vorfall gesprochen, auch nicht mit seiner späteren Frau Cäcilie.

Die 91-jährige Witwe nahm nun an der Enthüllung der Gedenktafel teil. Ihr Wissen über die damaligen Ereignisse setzte sich allein aus den Erzählungen der Schwiegermutter zusammen. Heinz Wellmann, erster Vorsitzender des Reeser Geschichtsvereins, dankte der Stadt Rees für die gemeinsame Erstellung der Tafel, die durch Bauhofchef Andreas Böing und sein Team angebracht wurde.