„Operation Chastise“ : Gedenken an Lancaster-Crew

KLEIN-NETTERDEN Am 17. Mai wird auf einem Feld in Klein-Netterden ein Gedenkstein enthüllt, der an eine abgestürzte Crew der Royal Air Force vor 76 Jahren erinnern soll.

Am 17. Mai 1943 ereignete sich einer der fragwürdigsten Angriffe in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs: Unter dem Codenamen „Operation Chastise“ flogen in jener Nacht 19 speziell umgebaute Bomber waghalsige Angriffe auf Talsperren in Deutschland. Die Royal Air Force erlitt dabei fast 50 Prozent Verluste. 53 Mann starben auf englischer Seite, geschätzt bis zu 2400 Menschen auf der deutschen. Auch bei Emmerich fanden sieben junge Crewmitglieder den Tod, als sie nach Flakbeschuss über einem Feld in Klein-Netterden abstürzten. Jetzt, 76 Jahre später, soll an der Absturzstelle am Flassertweg der Crew des Lancaster-Bombers gedacht werden. An der Enthüllung eines Gedenksteins am 17. Mai um 14.30 Uhr wird neben Vertretern der Royal Air Force, der Royal Canadian Air Force und der deutschen Luftwaffe auch der damalige 16-jährige Flak-Schütze teilnehmen.