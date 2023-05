Gedenken an den Weltkrieg Erinnern ist Arbeit an der Zukunft

Anschließend begaben sich alle zum Ehrenfriedhof, wo in Gedenken an die Opfer der Kriege Kerzen angezündet wurden. Bernd Schäfer, Heimatforscher aus Rees, der den Gedenktag mit organisierte, lud zu einem „Stillen Gedenken“ in der Kriegsgräbergedenkstätte Rees-Bienen ein. „Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist! Mit diesem Zitat des Gunter Demnig, dem Schöpfer des Projekts Stolpersteine, das uns Lebende an die Millionen Opfer der Nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, des Nationalsozialistischen Terrors, der Nationalsozialistischen Rassenideologie, an das millionenfache Leid der Menschheit durch Kriege und menschenverachtende Ideologien erinnern soll, möchte ich Sie bitten, Ihren Blick über diese Kriegsgräberstätte, über die sichtbaren Kreuze, über diesen ‚Soldatenfriedhof‘ schweifen zu lassen. Auf jeden dieser Kreuze steht der Name eines Menschen, der nicht vergessen werden soll!“ sagte Schäfer. „Die Schlacht um die Gemeinde Bienen vom 23. März bis zum 27. März 1945 bedeutete die vollständige Zerstörung des Dorfes Bienen. Heftiges Artilleriefeuer der Alliierten hatte Bienen während dieser Tage von der Kirche bis zu den Bauernhöfen in eine Ruinenlandschaft verwandelt. Für die Alliierten war die Operation ‚Plunder‘, der Sprung über den Rhein, die verlustreichste Schlacht an Material und vor allem an Menschen. Die Kämpfe um Bienen kosteten rund 200 Soldaten und Zivilisten das Leben. Rund 70 bis 90 deutsche Soldaten und Zivilisten starben durch die Kampfhandlungen. Auf alliierten Seiten starben rund 130 Soldaten.“