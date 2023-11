Pogromnacht 1938 Gedenkfeier in Emmerich gegen das Vergessen

Adrian Schabbel eröffnete musikalisch mit John Lennons „Imagine“ die von der Bürgeraktion Pro Kultur organisierten Gedenkfeier „Stolpersteine leuchten“ zur Erinnerung an die Ereignisse vom 9. November 1938 im Museum PAN. Schülerinnen und Schüler des Willibrord-Gymnasiums, der Gesamtschule und Hans-Jörgen Wernicke trugen mit Texten und Gedichten u.a. der Holocaustüberlebenden Margot Friedländer, der in Bocholt geborenen Sozialdemokratin Jeanette Wolff und Mascha Kaléko sehr eindrücklich die Gedanken und Gefühle der verfolgten Juden vor. Bürgermeister Peter Hinze und die Vorsitzende der Bürgeraktion Pro Kultur Irene Möllenbeck schlugen in ihren Beiträgen den Bogen von der Verfolgung der Juden durch die Nazis bis zu den heutigen antisemitischen Ereignissen in Deutschland. Sie zeigten auf, wohin Vorurteile, Rassismus und Antisemitismus führen und riefen zur Wachsamkeit und Zivilcourage auf. Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule und des Förderzentrums Grunewald hatten in den Tagen vor der Gedenkfeier fleißig die Stolpersteine geputzt und wieder zum Glänzen gebracht.