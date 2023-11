Gedenken in Emmerich Warum am 9. November die Stolpersteine in der Stadt leuchten

Emmerich · Auch in diesem Jahr werden am 9. November ab 17.15 Uhr in der Emmericher Innenstadt die Stolpersteine leuchten und zu einem Rundgang in Eigenregie einladen.

06.11.2023, 14:01 Uhr

Diese Steine in Emmerich erinnern an das Schicksal der Familie Nathan. Foto: Bürgeraktion Pro Kultur

Im Verlauf der Steinstraße, Fischerort, Kaßstraße, Hühnerstraße, Agnetenstraße und Am Brink werden Schülerinnen und Schüler des Förderzentrums Grunewald und der Städtischen Gesamtschule bei den Stolpersteinen vor den ehemaligen Wohnungen der jüdischen Familien Kerzen entzünden. Die Bürgeraktion Pro Kultur erinnert mit dieser Aktion an die Gräueltaten des Nazi-Regimes in der Reichspogromnacht im Jahre 1938 gegen die Juden in ganz Deutschland. Um 18 Uhr lädt die Bürgeraktion Pro Kultur alle Interessierten sehr herzlich zur abschließenden Gedenkfeier ins PAN kunstforum, Agnetenstr. 2 in Emmerich ein. Schülerinnen und Schüler der Städt. Gesamtschule und des Willibrord Gymnasiums werden mit Texten die Gedenkfeier gestalten. Adrian Schabbel begleitet mit seiner Gitarre musikalisch die kleine Feierstunde im Museum.

(RP)