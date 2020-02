Historisch : Gedenken an die Zerstörung von Rees

Rees Zerstörung, Zweiter Weltkrieg. Foto: Scholten, Michael

Rees (RP) Am 16. Februar 1945 wurde Rees in einem verheerenden Luftangriff weitgehend zerstört. 32 Menschen verloren dabei ihr Leben. Die durch die Bomben ausgelösten heftigen Brände überstanden lediglich die Häuser um die heutige Bücherei am Reeser Markt.

