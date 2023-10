Karnevalisten in Emmerich in Sorge Ist der Tulpensonntagszug bald nicht mehr zu bezahlen?

Der Zuschuss der Stadt ans Geck beträgt jährlich 5500 Euro. Davon gehen 1500 Euro an die Veranstalter vom Kinderkarneval in Elten. Bleiben 4000 Euro für den Zug in Emmerich. Die Kosten liegen inzwischen allerdings bei 20.000 Euro, sagt Geck-Präsident Dominik Kilch auf Anfrage der Rheinischen Post. Damit haben sich die Kosten gegenüber 2019 verdoppelt. Zur Verdeutlichung: 2019 fand in Emmerich der letzte Tulpensonntagszug statt. Danach sorgten Corona und schlechtes Wetter für Zugausfälle.