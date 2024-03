Reeser Eventlocation und Ferienwohnung Moderner Blickfang im historischen Backhaus

Im August 2023 eröffnete Christina Gerads in der Oberstadt ein Genuss-Studio mit Eventlocation und Ferienwohnung. Acht Monate später haben sie und ihr Freund Martin Braun den Umzug von Hamburg an den Niederrhein nicht bereut. Im Gegenteil. Für die Eventkauffrau und den Sport- und Ernährungswissenschaftler ging mit dem „FoodieVersum“ ein Traum in Erfüllung, der im zweiten Betriebsjahr weiterwachsen soll. Über Ostern möchten Christina Gerads und Martin Braun ihr Konzept und das sanierte Wohn- und Geschäftshaus, in dem einst die Bäckerei Gerads beheimatet war, bekannter machen.