Brand in Haldern : Gasexplosion Ursache für Brand auf Campingplatz

Brand in Haldern

Das Mobilheim brannte bei dem Feuer in der Nacht zu Samstag auf dem Campingplatz völlig aus. Foto: Guido Schulmann

HALDERN Die Ursache für den Brand am Osterwochenende in Haldern ist geklärt. Die Polizei geht von einem tragischem Unglücksfall aus.

Brandexperten haben jetzt den Grund für das Feuer auf dem Campingplatz am Osterwochenende herausgefunden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hätten Untersuchungen der Kriminalpolizei mit Unterstützung eines Sachverständigen ergeben, dass eine Gasexplosion den Brand verursacht habe. Aufgrund der Größe der Zerstörung lasse sich der Ausgangsort der Explosion allerdings nicht mehr detailliert feststellen. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung seien nicht zu Tage getreten. Daher sei von einem tragischen Unglück auszugehen.

Wie berichtet, war in der Nacht zu Ostersamstag gegen 3.30 Uhr auf dem Halderner Campingplatz an der Weseler Landstraße ein Feuer ausgebrochen, bei dem ein feststehendes Mobilheim völlig zerstört wurde. In der Wohnparzelle hielten sich zum Zeitpunkt des Feuers zwei Camper auf. Eine 73-jährige Frau wurde leicht verletzt, ein 72-jähriger Mann erlitt schwere Brandverletzungen.