Plakatausstellung „Gartenträume“ : Das PAN sagt’s durch die Blume

„Gartenträume“: Das PAN-Kunstforum zeigt bis zum 25. April Plakate aus dem Bestand von Peter Drecker. Der Bottroper Landschaftsarchitekt hat seine bemerkenswerte Sammlung von Motiven aus der Pflanzenwelt zur Verfügung gestellt.

Peter Drecker hat seit 30 Jahren Plakatkunst gesammelt, die sich voll und ganz der Natur und vor allem den Blumen widmet. „Kunst konnte ich mir nicht leisten, somit konzentrierte ich mich auf den Erwerb von Plakaten, die sich motivisch auf das Florale und dessen Ambiente, Garten und Parkanlagen sowie den Umweltschutz beziehen“, hatte er dem PAN erklärt, das er durch die Ausstellung polnischer Plakatkunst im letzten Jahr kennengelernt hatte. Begeistert von den Räumlichkeiten des Museums, nahm er mit dem Kunstforum Kontakt auf und bot ihm seine Ausstellung an, die in vergleichbarer Konzeption bereits vor 14 Jahren in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen gezeigt wurde. Ergänzt wird die Ausstellung in Emmerich zudem durch einige Leihgaben des Deutschen Plakatmuseums im Museum Folkwang in Essen und des Gestalters Uwe Loesch.