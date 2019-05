Kirchengemeinde in Hüthum : Am 26. Mai endet die Gartencafé-Saison in Hüthum

Am 26. Mai endet die Gartencafé-Saison in Hüthum

HÜTHUM Wenn es vor dem Pfarrzentrum schon von weitem nach frischem Kaffee und leckeren Waffeln und Kuchen duftet – dann ist wieder Gartencafé-Zeit in Hüthum. Herrlicher Sonnenschein lud die Gäste am Sonntag zur zweiten Auflage ein.

Seit 2008 organisiert der Gemeindeausschuss das Gartencafé. Pastor Berthold Heuberg hatte es einige Jahre zuvor ins Leben gerufen, um die Orgel zu finanzieren. Mittlerweile haben die Gruppen und Vereine in Hüthum die Organisation der beliebten Veranstaltung übernommen, sie findet jedes Jahr an den Maisonntagen im Pfarrzentrum statt.

Dieses Mal haben Gemeindeausschuss und der Pfarreirat das Gartencafé organisiert. „Am 26. Mai findet es zum letzten Mal in diesem Jahr statt, dann lassen wir die Gartencafésaison mit einem gemütlichen Grillabend ausklingen“, so anja Allmacher. KAB und kfd sorgen dann für Torten am Mittag und Gegrilltem am Abend.

Am Sonntag wurde das Gartencafé gleichzeitig mit einer „Pfarr-Radrallye“ der Pfarrei St. Vitus veranstaltet. Nach dem Gottesdienst in St. Georg ging es zum Pfarrheim Elten, wo es Würstchen mit Brötchen und das erste Spiel „Bleistiftwerfen“ gab. Im Martinus-Stift wurde Boccia gespielt, am Gut Voorthuysen beantworteten die Teilnehmer Quizfragen und an der Grillhütte im Borgheeser Wald legten sie ein großes Puzzle zusammen, bevor es zum Gartencafé ging, wo Nägel in einen Baumstamm gehämmert werden sollten. „Wer dabei war, hatte viel Spaß“, sagte Doris Kerkhof. Für die beiden Gewinner gab es einen Embricana-Gutschein, alle Teilnehmer konnten sich nach der Rallye den leckeren Kuchen schmecken lassen.