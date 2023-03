Kultur „Erst sterben die Bienen, dann die Menschen“

Weitere Termine des Koenraad-Bosman-Museums sind die neue Kinderführung mit Jutta Groot-Severt zum Weltkindertag am 20. September, die Gemälde-Bewertung am 14. und 15. Oktober sowie die Gemälde-Börse am 11. und 12. November. Am 19. November wird die stadthistorische Ausstellung über die früheren Reeser Ziegeleien eröffnet, mit deren Geschichte sich der Bislicher Heimatforscher Peter von Bein und die Reeser Stadtarchivarin Tina Oostendorp beschäftigt haben. Ausstellungen bietet auch das Rathaus am Markt. Bis zum 28. April sind noch die 55 großformatigen Fotos von „Meine Stadt in Bildern“ in der ersten und zweiten Etage zu sehen. Am 14. Mai eröffnet dort die Künstlergruppe KIM ihre Werkschau mit Gemälden und Skulpturen, gefolgt von der Glaskunst-Ausstellung des Glass Art Collectives ab dem 9. Juli. Ab dem 3. September stellt Markus Persing seine Bilder im Rathaus aus.