Reeser Geschichtsverein Ressa Anholter Kirchenschatz beeindruckt Gäste aus Rees

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Diese Erfahrung macht auch der Reeser Geschichtsverein immer wieder, wenn er Ausflüge in „naheliegende“ Orte organisiert. 30 Mitglieder folgten jetzt der Einladung nach Anholt und staunten, was der Heimatverein Anholt und Küster Dirk Hünting alles für die Besucherinnen und Besucher aus Rees vorbereitet hatten. In der katholischen Pfarrkirche St. Pankratius wurden sogar der wertvolle Kirchenschatz und die edlen Chormäntel hautnah präsentiert.