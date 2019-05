Emmerich/Kalkar : Gänsehaut dank „Kalkar on Wheels“

Emmerich/Kalkar Zum sechsten Mal führte die Wohltätigkeits-Veranstaltung zur Emmericher Rheinpromenade.

Das Hupen war schon von weitem zu hören und auf der gegenüberliegenden Seite des Rheins sahen die Menschen, die auf der Emmericher Rheinpromenade warteten, die riesige Truck-Kolonne, die von Grieth aus in Richtung Rheinbrücke fuhr: Am Samstag fand das grenzüberschreitende Charity-Event „Wunderland Kalkar on Wheels“ zum sechsten Mal statt.

Anfang an mit dabei ist der Emmericher Speditionsunternehmer Wim Bekker, in diesem Jahr mit drei Lkw. „Wir wollen den Familien mit den kranken Kindern einen schönen Tag schenken“, sagte er. Sein Fahrer Michael „Cobra“ Henkel fuhr im letzten Jahr auch mit. „Es war ein einschneidendes Erlebnis“, sagte er. Er wünsche sich mehr Engagement in solchen Dingen. Herbert Jansen hatte die Nummer 100 und fuhr mit seinem LKW am Ende der langen Truck-Schlange. Mit einer zusätzlichen Aktion in der Messehalle sammelte Bekker zusätzlich Geld für die Kinderkrebshilfe. Die zehnjährige Lea freute sich, dass sie mit ihrer Freundin Julia in einem ganz besonderen Fahrzeug mitfahren durfte: ein Feuerwehrauto aus dem Jahr 1976. „Es gehört der Stadt Bocholt, unsere Oldtimer-Gruppe pflegt das Fahrzeug“, sagte Fahrer Helmut Seier. Winni Biermann, „der singende Trucker aus Bocholt“, präsentierte nach der Ausfahrt auf der Showbühne seinen neuen Charity-Song „Wenn Du lachst, wenn Du weinst.“ Helfer wie Robert Gosseling und Gerard Geers, die von Anfang an dabei sind, sorgten vor dem Start für eine ruhige Atmosphäre. „Wir tun das gerne, damit die Kinder für einen Tag ihre Krankheit vergessen können“, sagte Geers.