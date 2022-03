Empeler Straße : Feuerwehr löscht Brand im Gewerbegebiet

Bei der Firma Pechtheyden in Rees geriet eine Halle in Brand. Foto: Guido Schulmann

REES Großeinsatz der Reeser Feuerwehr am Mittwochabend im Gewerbegebiet Empeler Straße. Aus bislang unbekannten Gründen geriet ein Gabelstapler in einer Lagerhalle in Brand. Die Wehr brachte das Feuer unter Kontrolle.

