Unfall an der Wallstraße : Postzustellerin fährt gegen Fußgänger

Emmerich Bei einem Unfall an der Wallstraße ist am Dienstag ein 69-jähriger Emmericher verletzt worden. Eine Zustellerin der Post hatte ihn beim Wenden ihres Fahrzeugs übersehen.

(RP) Wie die Polizei berichtet, wollte eine 27-jährige Postzustellerin gegen 12.50 Uhr mit ihrem Elektrofahrzeug rückwärts in eine Parklücke an der Wallstraße fahren, um ihren Wagen zu wenden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 69-Jährigen, der dort zu Fuß in Richtung Pesthof lief. Der Mann stürzte und zog sich Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde er in eine Klinik gebracht, wo er stationär verblieb.