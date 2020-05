Interview mit Robin Gosens : „Es ist fernab der Realität“

Der Eltener Fußballprofi spricht im Interview mit der Rheinischen Post über die andauernde Corona-Krise, den Trainingsauftakt bei Atalanta Bergamo in Italien und sein geplatztes Debüt im deutschen Nationalteam.

Robin Gosens hat in dieser Saison schon viel erreicht. Der Fußball-Profi, der bei Atalanta Bergamo spielt, nimmt mit seinem Club in der aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochenen Serie A Platz vier ein. In der Champions-League steht das Team aus der Lombardei im Viertelfinale. Der junge Eltener hat maßgeblichen Anteil am Aufschwung von Atalanta. Er wird in Italien als bester Linksverteidiger der Liga gehandelt. In seinen 30 Begegnung, die er in dieser Saison wettbewerbsübergreifend absolvierte, erzielte der 25-Jährige acht Treffer und lieferte fünf Assists ab. Eine Bilanz, die kein anderer Flügelspieler aus den fünf europäischen Topligen vorweisen kann. Seit einer Woche ist Gosens mit seiner Mannschaft wieder im Training.