Hallenfußball Blau-Weiß Bienen bangt um Altherren-Turnier

Dass es mit den Anmeldungen in diesem Jahr nicht so gut läuft, scheint ein Trend zu sein, der sich mit Corona eingeschlichen hat; der Altherren-Fußball ist offenbar auf dem Rückzug. Im vergangenen Jahr, als das Turnier sein 30-jähriges Bestehen feiern konnte, waren es noch zehn Teams, die teilnahmen. Derzeit sind es gerade einmal sechs, die antreten wollen. In früheren Jahren lieferten sich stets ein Dutzend Mannschaften packende Duelle. Darunter auch Teams aus Polen und den Niederlanden.