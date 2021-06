Europameisterschaft 2021 : Elten leidet mit Robin Gosens

ELTEN Bis zur 87. Minute, als für ihn Kevin Volland aufs Feld kam, zeigte der Eltener leidenschaftlichen Kampfgeist und war der Aktivposten der Löw-Elf. Seine Eltern sind in München und hoffen, dass die deutschen Stürmer endlich treffen.

Stolz ist man in Elten auf Robin Gosens, dessen Fussballerkarierre ihn bis in die deutsche Nationalmannschaft geführt hat. Da war es kein Wunder, dass viele Sportbegeisterte aus dem Emmericher Ortsteil bei seinem Debüt bei der Europameisterschaft per Bildschirm dabei sein wollten. Allerdings gab es keine größeren Veranstaltungen, vielmehr wurde im kleinen Freundes- oder Nachbarschaftskreis zugeschaut.