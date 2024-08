Trauer in Anholt Carl Philipp Fürst zu Salm-Salm gestorben

Nach Beendigung der Schule mit dem Abitur in 1954 sammelte er erste berufliche Erfahrungen in einer Werkzeugmaschinenfabrik in Nürtingen. Er studierte zwei Semester Betriebswirtschaft in München, zwei Semester in Paris. Nach zwei weiteren Semestern schloss er als Diplom-Kaufmann ab. Er arbeitete bei Horten in Münster, wechselte nach Bremen, dann nach Düsseldorf, 1967 nach Berlin, wo er für die Tochtergesellschaft einer Schweizer Bank eine Holding verwaltete.