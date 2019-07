Kirche : Ein Pastoralplan für drei Gemeinden

REES/HALDERN/MILLINGEN Der Pfarreirat von St. Irmgardis hat im Juni zahlreiche kirchliche Organisationen und Vereine angeschrieben und um Antworten auf einen Fragenkatalog gebeten. Sie sollen in einen neuen, gemeinsamen Pastoralplan einfließen.

Im Juni ist zahlreichen Vertretern von kirchlichen Organisationen und Gruppen, aber auch ganz regulären Vereinen in Rees und den Ortsteilen ein Schreiben der Katholischen Kirchengemeinde St. Irmgardis ins Haus geflattert. Darin bittet Anne Opgen-Rhein vom Vorstand des Pfarreirates St. Irmgardis um die Beantwortung eines umfangreichen Fragenkataloges.

Im Rahmen der Zusammenarbeit der Gemeinden St. Irmgardis Rees, St. Georg Haldern und St. Quirinus Millingen wolle man sich wichtigen Zukunftsfragen stellen und analysieren, in welchen Bereichen, trotz Eigenständigkeit der Gemeinden, eine sinnvolle Zusammenarbeit stattfinden könnte, heißt es in dem Anschreiben, dem ein mehrere Seiten starker Fragebogen angehängt ist.

Fusion ausgesetzt Eine Fusion der Gemeinden war konkret geplant. Im vergangenen Jahr hatte das Bistum sie aber auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Es hatte seinerzeit aber auch betont, dass die angedachte Zusammenlegung der drei Gemeinden damit nicht vom Tisch sei. Vielmehr sei sie nur verschoben. Die Gremien sollten in der Zwischenzeit nach alternativen Formen intensiver Zusammenarbeit suchen.

Hintergrund der Umfrage ist ein neuer Pastoralplan, in dem die künftigen Schwerpunkte der Gemeinden festgelegt werden sollen. Künftig soll es einen gemeinsamen für alle drei Gemeinden, also Rees, Haldern und Millingen, geben.

Die Satzung der Pfarreiräte sieht vor, dass alle Pfarreien im Bistum Münster einen lokalen Pastoralplan entwickeln. Dabei soll die Lebenswirklichkeit Anknüpfungspunkt sein. Sie soll nüchtern und differenziert betrachtet und im Sinne des Evangeliums und einer lebendigen Kirche vor Ort gedeutet werden, heißt es in einer Erklärung des Bistums.

Dazu erklärt Anne Opgen-Rhein: „Wir erhoffen uns aus den Antworten Hinweise darauf, wie die kirchliche Arbeit künftig ausgerichtet wird. Wir wollen herausfinden, was gut läuft und wo es Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Und das sollte nicht nur in den Pfarreiräten besprochen werden, sondern mit möglichst vielen Beteiligten, weil das nämlich die Experten sind.“ Allein in Rees seien daher 62 Gruppen und Vereine angeschrieben worden.