Schreibwettbewerb : Tom-Sawyer-Jury hat es „am liebsten gut“

REES Die Stadt Rees vergibt wieder den Tom-Sawyer-Preis: Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 13 können bis zum 31. Mai Geschichten einreichen. Der überregionale Wettbewerb lässt bewusst viel Spielraum für Interpretationen.

(ms) „Am liebsten gut!” Was fällt Ihnen ein, wenn Sie dieses Motto hören? Haben Sie sofort eine Situation und vielleicht sogar eine komplette Geschichte im Sinn? Oder konkrete Bilder und Personen vor Augen? Dann sind Sie ein Kandidat oder eine Kandidatin für den Tom-Sawyer-Schreibwettbewerb der Stadt Rees. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie eine weiterführende Schule in Deutschland besuchen. Denn der Tom-Sawyer-Preis richtet sich ausschließlich an Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 13.

Ausrichter, Juroren und Sponsoren gaben jetzt den Startschuss für den zehnten Wettbewerb dieser Art. Bis zum 31. Mai können die jungen Autorinnen und Autoren ihre Kurzgeschichten, die auf zwei Din A4-Seiten passen müssen, per Mail an die Adresse tomsawyer@stadt-rees.de oder per Post an die Stadtbücherei, Tom Sawyer Preis, Postfach 1362 in 46459 Rees schicken. Das Teilnahmeformular steht auf der Seite tom-sawyer-preis.de zum Download bereit.