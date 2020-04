Corona-Schutzverordnung : Auch Dauercamper müssen vom Platz

Info

Zeiten angepasst Falls Reeser ihren Hausarzt nicht im Stadtgebiet haben und dennoch an der Drive-In-Teststation der Stadt getestet werden müssen, ist unter Umständen zunächst eine melderechtliche Klärung unter Telefon 02851 51199 erforderlich. Bislang war es so, dass diese Klärung auch am Wochenende erfolgen konnte. Da dieser Service jedoch nicht in Anspruch genommen wurde, wird das Angebot jetzt an die Arbeitszeiten des Bürger-Service gekoppelt: montags bis donnerstags (8 bis 16 Uhr) sowie freitags von 8 bis 12 Uhr, wobei der Bürger-Service nur nach Terminvereinbarung aufgesucht werden kann. Neben der generellen Schließung samstags bleibt der Bürger-Service auch Karfreitag und Ostermontag geschlossen.

Drive-In-Teststation Die Drive-In-Teststation am Westring in Rees kann generell montags bis freitags von 12 bis 13 Uhr nach Anmeldung durch einen Hausarzt im Stadtgebiet Rees angesteuert werden. Am Karfreitag und Ostermontag werden jedoch keine Abstriche durchgeführt, sodass das Angebot zunächst bis Gründonnerstag, 9. April besteht und dann wieder ab Dienstag, 14. April.