Ausbildungsbeginn : Neue Auszubildende starten bei der Stadt Rees

Rees Bei der Stadt Rees und den Stadtwerken beginnen jetzt fünf Nachwuchskräfte ihre Ausbildung.

Dabei erlernen Jana van Onna und Sina Richter den Ausbildungsberuf zur Verwaltungsfachangestellten. Theoretisches Wissen wird den beiden jungen Frauen sowohl am Studieninstitut in Krefeld als auch am Berufskolleg in Wesel vermittelt. Aber auch auf die praktische Verwaltungsarbeit wird in diesem Ausbildungsberuf großen Wert gelegt. So durchlaufen beide bis zum Ende ihrer Ausbildung alle Fachbereiche der Verwaltung. Im Vergleich dazu absolviert Colin Lensing mit der Ausbildung zum Gärtner, Fachrichtung „Garten- und Landschaftsbau“, eine ganz andere Ausbildung. In die vielfältigen Arbeiten des Reeser Bauhofbetriebes ist er bereits jetzt eingebunden und kann sich von allen jungen Berufseinsteigern damit wohl über den größten Praxisbezug freuen. Aber auch theoretisches Wissen bleibt in der Berufsschule in Wesel-Feldmark nicht auf der Strecke.