Rheinbrücke gesperrt : Auffahrunfall fordert fünf Leichtverletzte

An dem Auffahrunfall waren vier Fahrzeuge beteiligt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Emmerich/Rees Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag sind an der Emmericher Rheinbrücke fünf Menschen leicht verletzt worden. Die Sperrung der Brücke sorgte im beginnenden Feierabendverkehr für Staus in Rees.

(RP) Wie die Polizei berichtet, waren an dem Unfall vier Fahrzeuge bteiligt. Demnach war gegen 15.55 Uhr ein 36-jähriger Mann aus Rheinberg mit seinem Ford in Fahrtrichtung Emmerich unterwegs. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr er auf den verkehrsbedingt wartenden VW eines 26-jährigen Mannes aus Bedburg-Hau. Durch den Aufprall wurde der VW auf den Kia einer 39-Jährigen Kleverin, die sich gemeinsam mit ihrer 14-jährigen Tochter und einer 40-jährigen Beifahrerin aus Wesel im Fahrzeug befand, geschoben. Der Kia wiederum touchierte durch den Aufprall den ebenfalls wartenden Peugeot einer 82-Jährigen Frau aus Emmerich. Bis auf die 82-Jährige, die glücklicherweise unverletzt blieb, wurden alle Beteiligten leicht verletzt. Zur Sicherheit wurde die 14-jährige zur Beobachtung stationär ins Krankenhaus. gebracht.