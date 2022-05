Am Haltepunkt Praest : Tierische Rettungsaktion am Gleis

PRAEST Ein Mann hat fünf Küken gerettet, deren Eltern von einem Zug erfasst wurden. Er konnte sie rechtzeitig aus den Gleisen scheuchen, bevor der nächste Zug ankam.

(bal) Ein Emmericher hat am Donnerstagmorgen fünf Küken das Leben gerettet. Er hatte am Bahnsteig in Praest gegen 9.10 Uhr zunächst zwei offenbar vom Zug überfahrende ausgewachsene Tiere im Gleisbett und an der Bahnsteigkannte bemerkt und dann die fünf Jungtiere gesehen, die aufgeregt in den Gleisen hin und her liefen und nach ihren Eltern riefen. Was nun tun?