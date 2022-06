Auf der Rheinbrücke : Unfall mit fünf Pkw und zwei Verletzten

EMMERICH Am Freitag kam es auf der Rheinbrücke zu einem Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen und zwei Verletzten. Der Auffahrunfall war wegen eines Rückstaus entstanden.

(RP) Wie die Polizei berichtet, war es gegen 13.45 Uhr auf der Rheinbrücke in Richtung Emmerich zu einem verkehrsbedingten Rückstau gekommen. Ein 27-jähriger Mann aus Hamminkeln hatte am Ende der Fahrzeugkolonne abgehalten. Dies erkannte 24-jährige Emmericherin jeodch zu spät und fuhr auf das wartende Fahrzeug auf. Ein 20-jähriger Klever und ein 58-jähriger Emmericher konnten danach ihre Autos noch rechtzeitig zum Stillstand bringen. Ein 40-jähriger Emmericher fuhr jedoch auf das Fahrzeug des 58-Jährigen auf, dessen Fahrzeug in das des Klevers geschoben wurde und diese dann in den Wagen der 24-Jährigen. Die Emmericherin und der junge Klever erlitten leichte Verletzungen. Alle Fahrzeuge wurden beschädigt, zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen.