Wirtschaftsförderung Rees Ein Blick hinter nachhaltige Kulissen

Die Firma Janssen Innenausbau an der Kemnadenstraße 8 in Bienen feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen mit einem „Tag der offenen Tür“ und beteiligt sich am Donnerstag, 19. September, ab 14 Uhr auch an den Unternehmensführungen. Ein wichtiges Thema wird dabei die Entwicklung der Holzbeschaffung und der Holzbearbeitung im Laufe der Jahrzehnte sein. Nachdem in den Vorjahren schon das Stadtbad und das Bürgerhaus besichtigt werden konnten, schickt die Stadt Rees diesmal aus ihren eigenen Reihen den Bauhofbetrieb ins Rennen. Am Donnerstag, 17. Oktober, wird der Dienstleister nicht nur seine Gebäude und den Fuhrpark an der Bergswicker Straße 24 präsentieren, sondern auch auf seinen Beitrag zum Arten- und Klimaschutz eingehen (16 Uhr).