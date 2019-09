Schulbesuch : Frühstücksdosen für Schulanfänger

Rees Die Erstklässler der Lindenschule erhielten ein Geschenk von innogy.

„Die hohe Nachfrage zeigt uns, dass gesunde Ernährung weiterhin eine wichtige Rolle an Grundschulen spielt“, erklärt Dirk Krämer. Das zeigt auch die diesjährige Bilanz: genau 16.849 Brotdosen und 848 Bewegungspakete werden derzeit an Kinder in Nordrhein-Westfalen, Niedersachen, Rheinland-Pfalz, und Schleswig-Holstein verteilt. „Das Frühstück liefert die Energie für den Tag. Mit der richtigen Grundlage sind Kinder in der Schule aufmerksamer und können sich besser konzentrieren.“, ergänzt der Kommunalbetreuer.