Spatenstich für neues Werk in Emmerich Katjes: Startschuss für das sechste Werk

Bei Katjes geht im Moment wirklich alles atemberaubend schnell: Im August letzten Jahres hatte Bastian Fassin auf dem Katjes-Sommerfest angekündigt, dass das Unternehmen ein sechstes Werk bauen werde. Kein halbes Jahr später nahm der geschäftsführende Gesellschafter im Beisein aller Abteilungsleiter und geladener Gäste die Schüppe in die Hand, um mit seinen Kollegen Tobias Bachmüller und Bülent Ayden, Bürgermeister Peter Hinze (SPD) sowie den Bundestagsabgeordneten Stefan Rouhenhoff (CDU) und Bernd Reuter (FDP) beim symbolischen Spatenstich den Startschuss für den Neubau zu geben: 27,7 Millionen Euro steckt der Emmericher Süßwarenhersteller in die Werkserweiterung, die aufgrund der anhaltend steigenden Nachfrage dringend notwendig ist. 60 neue Arbeitsplätze entstehen. Die Produktionskapazität kann so nochmals um 20 Prozent erhöht werden.