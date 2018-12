Heresbachstraße: Einsatz in Mehr: Brand beim Frittieren

MEHR Die Feuerwehr musste am Sonntag mit mehreren Fahrzeugen zur Heresbachstraße anrücken, um einen Wohnungsbrand zu löschen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

(zel) Einen Schreck in den Abendstunden erlebten am gestrigen Sonntag die Bewohner eines Wohn- und Geschäftshauses an der Heresbachstraße in Mehr. Dort war es gegen 17 Uhr in einer Küche im Obergeschoss des Gebäudes zu einem Brand gekommen, den eine Fritteuse ausgelöst hatte. Die Bewohnerin konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand.