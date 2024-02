Geschäftswelt Friseursalon Neustifter ist umgezogen

Das versteht man unter Expansion: In der Neustraße beschränkte sich der Salon Neustifter auf 28 Quadratmeter, im neuen Ladenlokal an der Emmericher Straße 4 stehen jetzt circa 150 Quadratmeter auf zwei Etagen zur Verfügung. „Hier steckt richtig Potenzial drin“, schwärmt Friseurmeisterin Sabrina Neustifter, die in den nächsten Monaten auch ihr Team auf bis zu zehn Mitarbeiterinnen aufstocken möchte. Bewerbungen hat sie schon reichlich bekommen.