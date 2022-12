Ferienpark Fridays For Future kritisiert Rodung am Reeser Meer

Angesichts der globalen und unwiederbringlichen Zerstörung der Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen sehen die Klimaschützer die Stadt Rees als dazu verpflichtet an, alles dafür zu tun, um so viele Bäume wie möglich zu erhalten. „Wir müssen aber davon ausgehen, dass dies noch nicht einmal versucht worden ist, nicht in diesem Fall und auch nicht in anderen. Dass Klima- und Artenschutz in unseren Zeiten Priorität haben müssten und was das mit Bäumen in Rees zu tun hat, versteht die Stadtverwaltung bis heute nicht ausreichend“, glaubt Roland Mümken.